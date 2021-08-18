Yaz aylarında delta uykusunun süresi azalıyor

Uykusuzluk, yorgun uyanma, uykuya dalmakta güçlük çekme gibi problemlerin yaz aylarında daha fazla görüldüğüne dikkat çeken Nöroloji Uzmanı, Uzm. Dr. Nejla Çabuk, “2019’da yapılan bir çalışmaya göre havanın aydınlık olması uykunun dinlendirici bölümü olan delta uykusunun süresini azaltıyor ve gece daha fazla uyanmaya neden oluyor. Bu nedenle de yazın uyunan uyku daha az dinlendirici oluyor” dedi.

Nöroloji Uzmanı, Uzm. Dr. Nejla Çabuk, yaz aylarında yaşanan uyku bozukluklarına yardımcı olabilecek açıklamalarda bulundu.

“Son yapılan araştırmalar uykusuzluk, yorgun uyanma, uykuya dalmakta güçlük çekme gibi sorunların yaz aylarında kışa göre daha fazla görüldüğünü ortaya koyuyor” diyen Uzm. Dr. Nejla Çabuk bu durumun nedenlerini şöyle açıkladı:

“Vücudun yazın daha fazla güneş ışığına maruz kalması olabilir. Hepinizin bildiği üzere yaz aylarında güneş erken doğup geç batıyor. Dolayısıyla hava daha uzun süre aydınlık kalıyor. Beynimizde yer alan ve biyolojik saat olarak tanımlayabileceğimiz bir yapı da uyku ve uyanıklık saatlerimizi güneş ışığına göre ayarlıyor. Bu nedenle güneş doğduktan sonra beynimiz uyanmamız için sinyaller göndermeye başlıyor. 2019’da yapılan bir çalışmaya göre havanın aydınlık olması uykunun dinlendirici bölümü olan delta uykusunun süresini azaltıyor ve gece daha fazla uyanmaya neden oluyor. Bu nedenle de yazın uyunan uyku daha az dinlendirici oluyor. Yazın uyku kalitesinin azalmasında melatonin hormonunun da etkilidir. Melatonin hormonu, vücudun yeni bir güne hazırlanmasını sağlayan bir madde. Bu hormonun üretimi karanlıkta gerçekleşiyor. Bu nedenle kış aylarında bu hormonun üretimi için uzun bir süre varken yaz aylarında ise süre kısıtlı oluyor. Sonuç olarak da daha az melatonin üretiliyor. Sıcak havalar vücut sıcaklığını artırarak uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Vücudun iç termostatı yüksek sıcaklıklarda alarm durumuna geçiyor ve kişinin uyanması yönünde sinyaller üretiyor. Ancak sıcaklık tekrar normal değerlere düştüğünde uyku için daha güvenli ve rahat bir ortam sağlanmış oluyor.”

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