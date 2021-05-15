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Yatak odasında annesinin sevgilisini öldürmüştü cezası belli oldu
Son dakika haberine göre; Evde bilgisayar oyunu oynadığı sırada yatak odasında gelen sesler üzerine annesinin yatak odasına giderek kapının deliğinden gördüğü annesinin sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan lise öğrencisi Emre Toprak hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 19 yaşındaki genç, "Annemin sevgilisi bana saldırdı. Kendimi korumak için bıçakladım" dedi.