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Yatak odasına çırılçıplak girdi! Sonrası rezalet... Hiç utanmadı

Evinin önünde futbol oynayan çocukları mutfağa davet etti. 'Bilgisayarda oyun oynamak ister misin?' diye sorduğu çocuğu yatak odasına götürdü, birkaç dakika sonra çırılçıplak halde odaya döndü. Rezaletin kahramanı 32 yaşındaki kadın, mahkemede suçsuz bulununca zafer pozu paylaştı.

Yatak odasına çırılçıplak girdi! Sonrası rezalet... Hiç utanmadı İngiltere yetişkin olmayan erkek çocuğu suistimal eden 32 yaşındaki Teah Vincent davasında alınan kararı konuşuyor.
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