Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır. Peki, yaşlılık maaşı alan kişi ölürse cenaze yardımı alır mı?

Cenaze ödeneği, ölen sigortalının hak sahibi olan ailesine verilir. Sigortalının eşine, çocuklarına veya anne ve babasına verilen cenaze ödeneği hakkındaki soruların ardı arkası kesilmiyor. İnternette cenaze ödeneğine ilişkin birçok soruya yanıt aranıyor. Onlardan biri de “Yaşlılık maaşı alan kişi ölürse cenaze yardımı alır mı?” sorusu oldu. SSK kapsamında yaşlılık aylığı alırken vefat eden kişi için cenaze ödeneği alıp alınmayacağı merak ediliyor.

YAŞLILIK MAAŞI ALAN KİŞİ ÖLÜRSE CENAZE YARDIMI ALIR MI?

Sürekli iş göremezlik geliri, malullük ve yaşlılık aylığı alırken vefat eden sigortalıların hak sahiplerine cenaze ödeneği ödenmektedir.

CENAZE ÖDENEĞİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekir.

CENAZE ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya

-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya

-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.