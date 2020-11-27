Yasemin Şefkatli'den düğün açıklaması! 'Ne denirse onu yapacağız'

Bebek’ten kahve alıp yürüyüş yapan Yasemin Şefkatli kız arkadaşıyla banka oturup sohbet etti.

Ayak bileklerine kadar uzanan kabanı ile dikkat çeken Şefkatli sık sık yere değen kabanını kaldırması ile dikkat çekti.

Şefkatli, "Ortalığın düzelmesini bekliyorum. Yasaklar çoğaldı. Ne denirse onu yapacağız. Uyulması gereken tüm tedbirlere uymalıyız" diyerek yasaklara uyduğunu, Boğaz havası alıp eve dönmek istediğini dile getirdi.

DÜĞÜN YANITI

Muhabirlerin, "Nasıl bir düğün planlıyorsunuz?" sorusuna oyuncu; "Sağlığımızla olsun da düğünün nasıl olduğu önemli değil" diye yanıt verdi.

İstemenin ardından evlilik için herhangi bir hazırlık olmadığını, "Çok heyecanlıydım. Güzel bir gündü, umarım düğün de sağlıklı bir zamanda yapılacak. Ne gelinlik provası ne başka bir şey ortada daha hiçbir şey yok" sözleriyle dile getiren Yasemin Şefkatli, tarih konusunda da, "Mutlaka ilk sizin haberiniz olur düğünün ne zaman olacağından, gün belirlenmedi henüz" dedi.

"TUZ YERİNE BAL KOYDUM"

"İdo Bey tuzlu kahveyi içince neler oldu?" sorusuna Şefkatli, "Kahveye tuz yerine bal koydum. Bütün ömrümüz tatlı geçsin istedim" yanıtını vermişti.

"SESSİZ SEDASIZ KIZI ALIP GİTTİK"

İdo'nun babası İbrahim Tatlıses, nişan sonrası Instagram hesabından esprili bir paylaşımda bulunmuştu.