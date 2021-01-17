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Yasak kararı! 28 Ocak'a kadar uzatıldı

17 Ocak 2021 Pazar - 8:18 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 8:18

Herkes ne zaman biteceğini merak ediyordu. Bakanlıktan açıklama geldi. 28 Ocak'a kadar uzatıldığı bildirildi. Alınan yasak kararı fiyatların yükselmesine yol açmıştı. İstanbul Boğazı’nda ve Karadeniz’in büyük bölümünde ilan edilen ticari amaçlı hamsi avcılığı yasağının süresi 28 Ocak 2021 tarihine kadar 10 gün daha uzatıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ticari amaçlı hamsi avcılığını, 8-18 Ocak döneminde 10 gün süreyle İstanbul Boğazı’nda ve Karadeniz’in büyük bir bölümünde durdurmuştu. Bu süre içinde yürütülen araştırma, inceleme ve gözlemlerle başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşlarıyla istişareler sonucu yeniden bir değerlendirme yapıldı.
 
Buna göre, Karadeniz’in ülke karasularında bulunan hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğu ve et veriminde bir artış görülmediği belirlendi. Ayrıca mevcut hamsi sürüleri haricinde asgari avlanabilir boy uzunluğu ve et verimi kriterlerine uygun başka sürü girişi de olmadı. Bu nedenle, İstanbul Boğazı’nın tamamı ile Karadeniz’de İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma kararının süresi 28 Ocak saat 00.00’a kadar uzatıldı. (Milliyet)

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