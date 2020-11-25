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Yarısını devlet ödeyecek! Resmen yayımlandı ve belli oldu...
Resmi Gazete'de yayımlandı ve belli oldu. Yarısı devlet tarafından karşılanacak. 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. 2021 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranları TARSİM tarafından belirlendi. Karar kapsamında belirlenen riskler için 2021 yılında sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzu'na aktarılarak karşılanacak.
Karar kapsamında bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar, pamuk ürününde hasat döneminde yağan yağmurdan kaynaklı miktar kaybı zararı ve ayçiçeği ürününde kuş zararı ek riskleri dolu paketi halinde verilecek.