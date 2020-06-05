Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin'in seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca aday gösterilen Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bekir Şahin seçildi
AA | 05 Haziran 2020 Cuma - 8:09 | Son Güncelleme : 05 06 2020 - 8:09