05 Haziran 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 109.537 0.00 EURO 7,6640 0.08
USD 6,7520 -0.01 ALTIN 371,160 -0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bekir Şahin seçildi

AA |  05 Haziran 2020 Cuma - 8:09 | Son Güncelleme : 05 06 2020 - 8:09

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca aday gösterilen Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçildi.


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin'in  seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara  göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca aday  gösterilen Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.
 

ETİKETLER

Bekir şahin yargıtay başsavcı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.