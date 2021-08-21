Yardım 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştı

Bakan Yanık: Ayni bağış depolarımıza 1 milyonun üzerinde ürün ulaştı

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kastamonu ve Sinop ta yaşanan sel felaketi sonrasında kurulan ayni bağış depolarımıza şu ana kadar 1 milyon adedin üzerinde ayni bağış yapıldı" dedi.Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan sel felaketi sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubu'nun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. Yanık, "Bu doğrultuda kurmuş olduğumuz ayni bağış depolarımızla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Hali hazırda Kastamonu Bartın ve Sinop illerindeki ana depolarımız ve söz konusu bölgelerde kurulan yerel depolarımız ile hizmetlerimizi yürütüyoruz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile koordineli olarak bu yardımları vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Kastamonu ve Sinopta yaşanan sel felaketi sonrasında kurulan ayni bağış depolarımıza şu ana kadar 1 milyon adedin üzerinde ayni bağış yapıldı" dedi.

Ayni Bağış Yönetimi'nde, yardımların dağıtma görevinin bakanlığın sorumluluk alanında olduğunu belirten Yanık, "Yardımların hızlı ve etkin bir şekilde doğru kişilere ulaştırılması konusunda titiz bir çalışma yürütüyoruz. Ayni Bağış Yönetimi kapsamında kurduğumuz depolarımıza şimdiye kadar yapılan ayni bağışların yüzde 46sı kamu kurumlarından, yüzde 21i özel kurumlardan, yüzde 23ü STKlarımızdan ve yüzde 10u da bireysel bağışçılardan geldi" dedi.

'ALO 144' HATTI 7/24 DEVREDE

Bakan Yanık, ayni bağış yapmak isteyenlerin, sel felaketi sonrası 7/24 hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenen 'ALO 144 Sosyal Yardım Hattını arayabileceklerini belirtti. Yanık, bu kapsamda vatandaşın her türlü gerekli bilgiyi ve ihtiyaç duyulan malzemeleri öğrenebileceğini vurguladı. Afet sonrası yaraların sarılmasına katkıda bulunanlara destekleri için teşekkür eden Yanık, "Bu süreçte kamu kurumlarımız, STKlarımız, vatandaşlarımız çok yoğun gayret sarf etti. Tüm emeklerine minnettarız. Biz de bakanlık olarak aldığımız bu güçle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.