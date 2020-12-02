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Yapı Kredi bankası duyurdu! Yeni dönemde...

02 Aralık 2020 Çarşamba - 15:38 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 15:38

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmesiyle birlikte kamu ve özel bankalar da çalışma saatleri ve aldıkları önlemleri açıkladı. Yapı Kredi koronavirüs önlemleri kapsamında hem müşterilerinin hem de çalışanların sağlığını korumak amacıyla önemli bir karar aldı. Peki, Yapı Kredi çalışma saatleri değişti mi? Yapı Kredi banka işlemleri nasıl yapılacak? Yapı Kredi günlük nakit çekim limiti değişti mi? Yapı Kredi kredi başvuruları ertelendi mi? İşte Yapı Kredi kapatılan şubelerin listesi...


Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de önlemler alınmaya devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına getirilen mesai düzenlemesi özel kuruluşlarda da uygulanmaya başlandı. İnsan sürkülasyonunun en fazla olduğu yerler arasında olan bankalar hem çalışma saatleri hem de hizmetlerinde yaptıkları değişiklikleri duyurmaya başladı.  Salgının yayılımını azaltmak, müşterilerinin sağlığını korumak adına önemli değişikilikleri devreye alan Yapı Kredi, mesai, krediler, kredi başvuruları, para çekim limiti gibi önemli değişiklikleri duyurdu. Peki, Yapı Kredi çalışma saatleri değişti mi? Yapı Kredi banka işlemleri nasıl yapılacak? Yapı Kredi günlük nakit çekim limiti değişti mi? Yapı Kredi kredi başvuruları ertelendi mi? İşte Yapı Kredi kapatılan şubelerin listesi...
 
 
Türkiye'de son haftalarda artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle başta önlemler alınmaya devam ediyor. Hükümetin yeni koronavirüs tedbirlerinin açıklamasının ardından özel sektörde de mesai ve koronavirüs önlemleri ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor.  
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan mesai düzenlemesinin ardından insan sirkülasyonunun en fazla olduğu yerlerin başında gelen bankalar da tek tek aldıkları önemleri açıklamaya başladı. Kamu kurumları başta olmak üzere özel bankalarda da alınan kararlar dikkat çekiyor. 
 
Yapı Kredi mesai düzenlemesine giderek, nakit işlemlerle ilgili aldığı kararları duyurdu. Yapı Kredi'den yapılan açıklama şu şekilde: 
 
"Yapı Kredi olarak küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu süreçte en büyük önceliğimiz sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak. Bu amaçla, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca alınan önlemlere ek pek çok koruyucu önlem ve kararı uygulamaya aldık.
 
Bu önlemler kapsamında 2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz. Şubelerimizdeki yoğunluğu ve teması da asgari düzeyde tutmak adına, gerekli önlemleri aldık. Geçici olarak hizmet veremediğimiz şubelerimizi aşağıda görebilirsiniz."
 
YAPI KREDİ MESAİ SAATLERİ
 
Yapı Kredi 2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. 
 
YAPI KREDİ KAPATILAN ŞUBELER
 

Geçici Kapalı Şube Kodu

Geçici Kapalı Şube Adı

938

Koç Üniversitesi Şubesi

809

Atılım Şubesi

1168

THY Merkez Şubesi

1308

THY İstanbul Havalimanı

1350

THY İHL Operasyon

808

Amerikan Hastanesi Şubesi

1307

Koç Üniversitesi Hastanesi Şubesi

1192

Bankacılık Üssü Şubesi

1273

İstanbul Tersane Komutanlığı Şubesi

183

Masko Şubesi

183

Masko Şubesi

201

Megacenter Şubesi

173

Cebeci Şubesi

458

Fikirtepesi Şubesi

826

Kahramanmaraş Ticari Şubesi

233

Burhaniye Şubesi

392

Alibeyköy Şubesi

361

Sinop Şubesi

1027

Gürsu Şubesi

1007

Mobilyacılar Sitesi Şubesi

1282

Bostancı Sanayi Şubesi

965

Altıyol Şubesi

237

Etiler Şubesi

 

YAPI KREDİ GÜNLÜK NAKİT ÇEKİM LİMİTİ DEĞİŞTİ Mİ?
 
Yapı Kredi müşterilerinin nakit ihtiyaçları için ATM’lerden günlük nakit çekim limitlerini yükseltti. Yapı Kredi Kredi Kartları ile temassız şifresiz ödeme limiti 250 TL’ye çıkardı. 
 
Yapı Kredi Mobil/İnternet Şubesi şifresi olmayan veya şifresini unutan müşterilerin adlarına kayıtlı kart bilgileriyle Yapı Kredi Mobil/İnternet Şubesi giriş ekranında yer alan “Şifre Al” adımından anında yeni şifre oluşturabiliyor. 
 
YAPI KREDİ KREDİ BAŞVURULARI ERTELENDİ Mİ?
 
Yapı Kredi'den yapılan açıklamada 30 Kasım'a kadar talepte bulunan müşterilerin banka tarafından uygun bulunan bireysel ve ticari kredilerini mevcut koşullarıyla ötelediğini duyurdu. Yapı Krediden yapılan açıklama şu şekilde: 
 
"Bu dönemde kolaylık sağlamak adına;
 
Yapı Kredi Mobil/İnternet Şubesi şifreniz yoksa veya şifrenizi unuttuysanız adınıza kayıtlı kart bilgilerinizle Yapı Kredi Mobil/İnternet Şubesi giriş ekranında yer alan “Şifre Al” adımından anında yeni şifre* oluşturabilirsiniz.
Nakit ihtiyaçlarınız için ATM’lerimizden günlük nakit çekim limitleri** yükseltilmiştir.
Yapı Kredi Kredi Kartları ile temassız şifresiz ödeme limiti 250 TL’ye** çıkartılmıştır.
30 Kasım'a kadar talepte bulunan müşterilerimizin bankamızca uygun bulunan bireysel ve ticari kredilerini mevcut koşullarıyla öteliyoruz.
 
YAPI KREDİ BANKA İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK? 
 
- Bankacılık işlemleri öncelikli olarak Yapı Kredi Mobil’den, Yapı Kredi İnternet Şubesi’nden, Müşteri İletişim Merkezinde ve ATM’lerden yapılabilecek.  
 
- Yapı Kredi Mobil’den QR kod ile ATM’ye dokunmadan hızlı ve güvenli bir şekilde para çekip yatırılabilecek. 
 
 

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