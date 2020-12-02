Yapı Kredi bankası duyurdu! Yeni dönemde...

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de önlemler alınmaya devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına getirilen mesai düzenlemesi özel kuruluşlarda da uygulanmaya başlandı. İnsan sürkülasyonunun en fazla olduğu yerler arasında olan bankalar hem çalışma saatleri hem de hizmetlerinde yaptıkları değişiklikleri duyurmaya başladı. Salgının yayılımını azaltmak, müşterilerinin sağlığını korumak adına önemli değişikilikleri devreye alan Yapı Kredi, mesai, krediler, kredi başvuruları, para çekim limiti gibi önemli değişiklikleri duyurdu. Peki, Yapı Kredi çalışma saatleri değişti mi? Yapı Kredi banka işlemleri nasıl yapılacak? Yapı Kredi günlük nakit çekim limiti değişti mi? Yapı Kredi kredi başvuruları ertelendi mi? İşte Yapı Kredi kapatılan şubelerin listesi...
Türkiye'de son haftalarda artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle başta önlemler alınmaya devam ediyor. Hükümetin yeni koronavirüs tedbirlerinin açıklamasının ardından özel sektörde de mesai ve koronavirüs önlemleri ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan mesai düzenlemesinin ardından insan sirkülasyonunun en fazla olduğu yerlerin başında gelen bankalar da tek tek aldıkları önemleri açıklamaya başladı. Kamu kurumları başta olmak üzere özel bankalarda da alınan kararlar dikkat çekiyor.
Yapı Kredi mesai düzenlemesine giderek, nakit işlemlerle ilgili aldığı kararları duyurdu. Yapı Kredi'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Yapı Kredi olarak küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu süreçte en büyük önceliğimiz sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak. Bu amaçla, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca alınan önlemlere ek pek çok koruyucu önlem ve kararı uygulamaya aldık.
Bu önlemler kapsamında 2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz. Şubelerimizdeki yoğunluğu ve teması da asgari düzeyde tutmak adına, gerekli önlemleri aldık. Geçici olarak hizmet veremediğimiz şubelerimizi aşağıda görebilirsiniz."
YAPI KREDİ MESAİ SAATLERİ
Yapı Kredi 2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.
YAPI KREDİ KAPATILAN ŞUBELER
Geçici Kapalı Şube Kodu
Geçici Kapalı Şube Adı
938
Koç Üniversitesi Şubesi
809
Atılım Şubesi
1168
THY Merkez Şubesi
1308
THY İstanbul Havalimanı
1350
THY İHL Operasyon
808
Amerikan Hastanesi Şubesi
1307
Koç Üniversitesi Hastanesi Şubesi
1192
Bankacılık Üssü Şubesi
1273
İstanbul Tersane Komutanlığı Şubesi
183
Masko Şubesi
183
Masko Şubesi
201
Megacenter Şubesi
173
Cebeci Şubesi
458
Fikirtepesi Şubesi
826
Kahramanmaraş Ticari Şubesi
233
Burhaniye Şubesi
392
Alibeyköy Şubesi
361
Sinop Şubesi
1027
Gürsu Şubesi
1007
Mobilyacılar Sitesi Şubesi
1282
Bostancı Sanayi Şubesi
965
Altıyol Şubesi
237
Etiler Şubesi
YAPI KREDİ GÜNLÜK NAKİT ÇEKİM LİMİTİ DEĞİŞTİ Mİ?
Yapı Kredi müşterilerinin nakit ihtiyaçları için ATM’lerden günlük nakit çekim limitlerini yükseltti. Yapı Kredi Kredi Kartları ile temassız şifresiz ödeme limiti 250 TL’ye çıkardı.
Yapı Kredi Mobil/İnternet Şubesi şifresi olmayan veya şifresini unutan müşterilerin adlarına kayıtlı kart bilgileriyle Yapı Kredi Mobil/İnternet Şubesi giriş ekranında yer alan “Şifre Al” adımından anında yeni şifre oluşturabiliyor.
YAPI KREDİ KREDİ BAŞVURULARI ERTELENDİ Mİ?
Yapı Kredi'den yapılan açıklamada 30 Kasım'a kadar talepte bulunan müşterilerin banka tarafından uygun bulunan bireysel ve ticari kredilerini mevcut koşullarıyla ötelediğini duyurdu. Yapı Krediden yapılan açıklama şu şekilde:
"Bu dönemde kolaylık sağlamak adına;
Yapı Kredi Mobil/İnternet Şubesi şifreniz yoksa veya şifrenizi unuttuysanız adınıza kayıtlı kart bilgilerinizle Yapı Kredi Mobil/İnternet Şubesi giriş ekranında yer alan “Şifre Al” adımından anında yeni şifre* oluşturabilirsiniz.
Nakit ihtiyaçlarınız için ATM’lerimizden günlük nakit çekim limitleri** yükseltilmiştir.
Yapı Kredi Kredi Kartları ile temassız şifresiz ödeme limiti 250 TL’ye** çıkartılmıştır.
30 Kasım'a kadar talepte bulunan müşterilerimizin bankamızca uygun bulunan bireysel ve ticari kredilerini mevcut koşullarıyla öteliyoruz.
YAPI KREDİ BANKA İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
- Bankacılık işlemleri öncelikli olarak Yapı Kredi Mobil’den, Yapı Kredi İnternet Şubesi’nden, Müşteri İletişim Merkezinde ve ATM’lerden yapılabilecek.
- Yapı Kredi Mobil’den QR kod ile ATM’ye dokunmadan hızlı ve güvenli bir şekilde para çekip yatırılabilecek.