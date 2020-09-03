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Yapay mesane nedir?

03 Eylül 2020 Perşembe - 17:34 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 17:39

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca cevaplıyor; Yapay mesane nedir?


Mesane alındıktan sonra idrarın vücut dışına çıkartılabilmesi için yapay mesane yapılmaktadır. Mesanenin alınması genellikle mesane kanseri sebebinden kaynaklanmaktadır.  Ancak bazı kanser olmayan durumlarda da mesanenin işlevinin bozulması halinde mesane alınabilmekte ve yerine yeni mesane yapılabilmektedir. Hastanın kendi bağırsağından damarsal yapılar korunarak yeni mesane yapılabilmektedir. Mesanenin ucu üretraya bağlanmaktadır. Böbreklerden gelen idrar yeni mesanede depolanıp idrar kanalıyla dışarıya atılmaktadır. Bu ameliyat robotik cerrahiyle de yapılabilmektedir. 
 

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Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca yapay mesane üroloji uzmanı
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