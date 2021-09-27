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Yangın ve sel afeti mağdurları kampanyasına Katar'dan 265 milyon liralık bağış

AA |  27 Eylül 2021 Pazartesi - 21:07 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 21:07

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangın ve sel afeti destek hesaplarına Katar Devleti'nin 265 milyon lira bağış yaptığını bildirdi.


AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yangın ve sel afeti  destek hesaplarına yapılan yardımın 902 milyon 863 bin 848 liraya ulaştığı  duyuruldu.

Paylaşımda, SMS, lira, dolar ve avro olarak yapılan bağışların toplam  902 milyon 863 bin 848 liraya ulaştığı belirtilerek, "Bugün milyon 265 milyon TL  bağış yapan Katar Devleti'ne kampanyaya destekleri için teşekkür ederiz." ifadesi  yer aldı.

Paylaşımda, "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira  bağışta bulunabileceği hatırlatıldı.

 

 

 

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