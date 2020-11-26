26 Kasım 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.342 1.22 EURO 9,4050 -0.81
USD 7,8900 -0.78 ALTIN 458,330 -0.79
CANLI BORSA
TÜMÜ

Whatsapp yeni özellikler 2020! 3 yeni özellik geliyor!

26 Kasım 2020 Perşembe - 17:00 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 17:00

Dünya genelinde 1.5 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp platformuna 3 yeni özellik geliyor. Gelen özellikler şimdiden kullanıcıları heyecanlandırdı. İşte Whatsapp yeni özellikler…


En popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp’a yeni özellikler geliyor. Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın Android Beta sürümünde 3 yeni özellik ortaya çıktı. İşte Whatsapp yeni özellikler…

Whatsapp yeni özellikler 2020

 WhatsApp’a ilk olarak duvar kağıdı özelleştirme altyapısı geliyor. Bu özellik sayede kullanıcılar her sohbet penceresi veya kişi için ayrı duvar kağıdı seçebilecek.  

WhatsApp ayrıca söz konusu duvar kağıdı için şeffaflık ayarı da sunacak.  

WhatsApp güncelleme sonrası kişilerin videoları başkasıyla paylaşmadan önce sessize almasına da imkan tanıyacak.  

Platforma gelecek bir başka yenilik ile uygulamadaki arşivlenmiş içerikler “daha sonra oku” şeklinde isimlendirilecek.  

Söz konusu özelliklerin ne zaman kullanıma gireceğine dair şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 

ETİKETLER

Whatsapp yeni özellikler 2020 Whatsapp Sosyal medya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.