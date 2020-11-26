Whatsapp yeni özellikler 2020! 3 yeni özellik geliyor!

En popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp’a yeni özellikler geliyor. Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın Android Beta sürümünde 3 yeni özellik ortaya çıktı. İşte Whatsapp yeni özellikler…

Whatsapp yeni özellikler 2020

WhatsApp’a ilk olarak duvar kağıdı özelleştirme altyapısı geliyor. Bu özellik sayede kullanıcılar her sohbet penceresi veya kişi için ayrı duvar kağıdı seçebilecek.

WhatsApp ayrıca söz konusu duvar kağıdı için şeffaflık ayarı da sunacak.

WhatsApp güncelleme sonrası kişilerin videoları başkasıyla paylaşmadan önce sessize almasına da imkan tanıyacak.

Platforma gelecek bir başka yenilik ile uygulamadaki arşivlenmiş içerikler “daha sonra oku” şeklinde isimlendirilecek.

Söz konusu özelliklerin ne zaman kullanıma gireceğine dair şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.