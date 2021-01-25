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WhatsApp milyonlarca kullanıcısını kaybetti

AA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 14:07 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 14:07

WhatsApp, gizlilik politikası ve hizmet şartlarını güncelleme kararından ötürü milyonlarca kullanıcısını Signal, Telegram gibi uygulamalara kaptırdı.


The Guardian'ın haberinde, İngiltere parlamentosunun içişleri  komitesinin paylaştığı rakamlara göre, ocak ayının ilk üç haftasında Telegram 25  milyon yeni kullanıcı kazanırken, Signal dünya çapında 7,5 milyon kullanıcı elde  etti.
 
WhatsApp'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kamu politikası direktörü  Niamh Sweeney, komiteye yaptığı açıklamada, diğer uygulamalara "göçün" şirketin  hizmet şartlarındaki güncellemesiyle ilgili olduğuna inanıldığını belirtti.
 
 Sweeney, güncellemenin amaçladığını iki şeyin, iş mesajlarıyla ilgili  yeni bir dizi özelliği etkinleştirmek ve şirketin hali hazırda mevcut  politikaları hakkında "açıklama yapmak ve daha fazla şeffaflık sağlamak" olduğunu  savunarak "Facebook ile veri paylaşımımızda dünyanın herhangi bir yerinde  herhangi bir değişiklik yok." dedi.
 
Mobil uygulamalarla ilgili dünya çapında analiz hizmeti sunan App  Annie şirketinin açıkladığı veriler, Signal ve Telegram'a geçen yeni  kullanıcıların WhatsApp'tan geldiğine işaret ediyor. Şirket verileri,  WhatsApp'ın, İngiltere'de en çok indirilen 8. uygulamayken, gizlilik politikası  değişikliği planından ötürü 12 Ocak'a kadar 23.'lüğe düştüğünü gösteriyor.
 
 Bununla birlikte Signal'in, 6 Ocak'a kadar İngiltere'de ilk bin  uygulama arasında bile değilken, 9 Ocak'ta ülkede en çok indirilen uygulama  haline geldiği bildiriliyor.
 
App Annie'nin pazar verileri direktörü Amir Ghodrati, bu süreçte hızlı  hareket etmenin önemine işaret ederek "Mesajlaşma ve sosyal ağ uygulamalarında bu  tür değişiklikler olağan dışı değil. Sosyal uygulamaların doğası ve birincil  işlevi başkalarıyla iletişim kurmak olduğu için, büyümeleri güncel olaylara bağlı  olarak oldukça hızlı gelişir. Zaten son birkaç yıldır şifreli mesajlaşma ve  gizlilik odaklı uygulamalara yönelik talebin arttığını gördük." diye konuştu
 
Ghodrati, "Gizlilik hizmeti sağlayan mesajlaşma uygulamaları, en çok  katılıma 2020'nin ilk yarısında şahit oldu. Bu uygulamalar, alternatiflere göre  ortalama yüzde 30 daha fazla aktif kullanıcıya ulaştı.” ifadesini kullandı.
 
Haberde öte yandan WhatsApp'ın bazı yönlerden, rakibi Telegram'dan  daha fazla gizlilik odaklı olduğu ifade edildi.
 
WhatsApp'ın, hizmet sağlayıcının kullanıcı mesajlarına erişmesini  engelleyen uçtan uca şifrelemeyi, kullanıcılar ve büyük işletmeler arasındaki  sohbetler dışında her sohbete uyguladığına, Telegram'ın ise uçtan uca  şifrelemeyi, kullanıcının "gizli sohbetler" seçeneğiyle sohbet edilen kişi için  aktif bir seçenek olarak etkinleştirmesi gerektiğine işaret edildi.
 
Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini  açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe  sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları  değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda  kalmıştı.
 
Şirket, kullanıcıların "WhatsApp Gizlilik Politikası" aramasıyla ilk  sırada görünsün diye Google'a ödeme yaparak, "Gizlilik Politikası ve Hizmet  Şartları güncellemesinin arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın  gizliliğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz."  mesajını yayınlatmıştı.
 
WhatsApp Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere  diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.
 
  
 

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