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Washington'da bomba alarmı!

AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 18:33 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 18:53

ABD'de Joe Biden'ın yemin töreninin yapılacağı Kongre binasının karşısında yer alan Yüksek Mahkemedeki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe neden oldu.


ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi, başkent Washington'da alınan  güvenlik önlemleri en yüksek seviyeye çıkarıldı.
 
Yemin töreninin yapılacağı Kongre binasının karşısında yer alan Yüksek  Mahkemede de kısa süreli panik yaşandı.
 
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme binasında  bomba olduğu ihbarı alındı ve binanın tahliye edileceği bildirildi.
 
Kısa süre sonra, ihbarın asılsız olduğu ve binanın tahliyesinden de  vazgeçildiği öğrenildi.
 
Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayarak, sabah erken Beyaz  Saray'dan ayrılarak Florida'ya geçmişti.
 
Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington'da  alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek resmen ABD'nin 46'ncı  başkanı olacak.
 

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ABD bomba ihbarı tahliye
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