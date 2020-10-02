Volvo XC40 elektrikleniyor!

Volvo Cars'ın 2025 yılına kadar otomobil başına CO2 ayak izini yüzde 40 azaltma hedefine doğru adımlarını hızlandırdı. Marka 2025 yılında küresel satışlarının yüzde 50'sinin tamamen elektrikli otomobillerden geri kalanının ise hibrit modellerden olmasını hedefliyor. Belçika'da üretimi başlayan tam elektrikli XC40 Recharge 'ın bu ay içinde ilk mişteriye teslim edilmesi planlanıyor.
400 km menzil
XC40 Recharge, Volvo Cars’ın Geely Grup ile ortak geliştirdiği Kompakt Modüler Mimarisi (CMA) üzerinde üretiliyor. Dört tekerlekten çekişli XC40 Recharge, tek bir şarj ve 408 hp çıkışla 400 km'nin üzerinde bir menzil sunuyor (WLTP, Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araçlar Test Prosedürü). Pil, hızlı şarj sistemiyle yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 düzeyinde şarj edilebiliyor. Piller, otomobilin gövde yapısının ortasına yerleştirilmiş bir güvenlik kafesi ile korunuyor. Pillerin otomobilin zeminine yerleştirilmesi, aracın ağırlık merkezini alçaltarak devrilmelere karşı daha iyi bir koruma sağlıyor.