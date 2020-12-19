Volvo İsveç’te elektrik motoru üretecek

Şirket gelecek on yılın ortasına kadar e-motor üretimini tamamen şirket içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyor. Volvo Cars, önümüzdeki yıllarda bu hedef doğrultusunda 700 milyon kron yatırım yapacak. Ffabrikaa, ilk aşamada e-motorların sadece montajı gerçekleştirilecek.

Şirket daha sonra, e-motorlar için tüm üretim sürecini kendi bünyesi içine almayı planlıyor.

Volvo Cars Endüstriyel Operasyonlar ve Kaliteden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Javier Varela, "1927'den üretilen ilk Volvo’da, Skövde'de üretilen bir motor yer alıyordu. Son derece yetenekli bir ekibimiz var ve yüksek kalite standartları sunmaya kararlılar. Heyecan verici geleceğimizin bir parçası olacaklarına eminim” dedi.

Şirketin elektrik motorlarının tasarım ve geliştirilmesi, İsveç'in Göteborg ve Çin'in Şangay kentlerinde gerçekleştiriliyor. Volvo Cars, bu yılın başlarında İsveç, Göteborg'da devam eden e-motor geliştirme ve Çin ve İsveç'teki son teknoloji pil laboratuvarlarına ek olarak Şangay'da yeni bir elektrik motoru laboratuvarı daha açtı.