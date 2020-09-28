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Volkswagen'den Çin'de elektrikli araçlara yatırım

28 Eylül 2020 Pazartesi - 17:51 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 17:51

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'de ortak girişimlerle elektrikli araç üretimine 15 milyar avro yatırım yapacağını duyurdu.


Volkswagen Group China tarafından yapılan açıklamada, Alman şirketin  Çin'deki ortak girişimleri SAIC VOLKSWAGEN, FAW-Volkswagen ve JAC Volkswagen'in,  2020-2024'te e-hareketliliğe15 milyar avro yatırım yapacağı belirtildi.
 
Açıklamada, Çin'de 2025'e kadar Volkswagen'in 15 farklı elektrikli  modelinin üretileceği ve şirketin ürün portföyünün yüzde 35'inin elektrikli  modellerden oluşacağı kaydedildi.
 
Elektrikli araçların üretiminin gelecek ay başlayacağı bildirilen  açıklamada, Alman şirketin Çin'de gelecek yıl elektrikli araç satışlarını ikiye  katlamayı hedeflediği belirtildi.
 
Açıklamada, Çin hükümetinin elektrikli araçlar için şarj altyapısına  şimdiden büyük yatırım yaptığı, Volkswagen'in Çin'de batarya teknolojisi ve şarj  altyapısında ortaklıklar geliştirmeye devam ettiği aktarıldı.
 

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Volkswagen Çin elektrikli araçlar
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