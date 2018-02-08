Viyana'da Türk anne ve kızı ölü bulundu

Viyana Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Irina Steiner, yaptığı açıklamada, Viyana'nın 21'inci bölgesinde ikamet eden Fatma G. ve kızı Tuğba Ö'den uzun zamandır haber alamayan eski eşinin polisi bilgilendirmesi üzerine anne-kızın ölü bedenlerine ulaşıldığını bildirdi.Steiner, anne ve kızının haftalar önce yaşamlarını yitirdiğini vurgulayarak, cesetlerin çürümeye başladığını söyledi.Anne ve kızının ölüm nedeninin cinayet olup olmadığı konusunda ipucu bulunmadığını dile getiren Steiner, polisin araştırmasının sürdüğünü, otopsi sonuçlarının beklendiğini sözlerine ekledi.