Virginia Woolf kimdir? Virginia Woolf Google'da Doodle oldu!

Virginia Woolf 136. yaş günü nedeniyle Google'da Doodle oldu. Dünya edebiyat tarihinin önde gelen isimlerinden biri olan İngiliz yazar Virginia Woolf internet kullanıcılarının karşısına çıktı. İşte Virginia Woolf'un hayatı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları...

VIRGINIA WOOLF KİMDİR?

25 Ocak 1882 tarihinde İngiltere 'nin başkenti Londra 'da hayata gözlerine açan İngiliz feminist yazar Virginia Woolf, 1905 yılında yazmaya başlamıştır. İlk eseri ve annesinin ölümünü yenmesiyle ilgil olani Voyage Out (Dışa Yolculuk) kitabını 1915'te okuyucuların beğenisine sunan İngiliz yazar, oldukça ilgi çekmiştir.

Bu seserin ardından adını duyuran Woolf, 1919 yılında ikinci kitabı olan Gece ve Gündüz'ü çıkarmıştır. Roman türüne yaptığı özgün katkılarla edebiyat tarihinde oldukça önemli bir yer edinen Virginia Woolf, aynı zamanda çok önemli bir eleştirmendi. 1925 yılında piyasaya sürülen Mrs. Dalloway adlı kitabı, ünlü yazarın adıyla birlikte anılacak ‘bilinç akışı tekniği’nin en başarılı örneği olmuştur. 28 Mart 1941 tarihinde bunalıma giren ünlü yazar, evinin yakınında bir nehre atlayarak hayatına son vermiştir.

ESERLERİ

Dışa Yolculuk (1915)

Gece ve Gündüz (roman) (1919)

Jacob'un Odası (1922)

Mrs Dalloway (1925)

Deniz Feneri (roman) (1927)

Orlando: Bir Yaşamöyküsü (1928)

Dalgalar (roman) (1931)

Yıllar (1937)

Kendine Ait Bir Oda (1929)

Londra Manzaraları (1931)

Flush, Bir Köpeğin Romanı (1933)

Üç Gine (1938)

Perde Arası (1941)

Virginia Woolf'un Günlükleri

Pazartesi ya da Salı (1921)