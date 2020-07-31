Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle bugüne kadar 509 vaka bildiren Vietnam’da ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
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Vietnam’da corona virüsten ilk ölüm
31 Temmuz 2020 Cuma - 11:34 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 11:36
Vietnam’ın yerel medyasında ülkede ilk corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölümün gerçekleştiği bildirildi.
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