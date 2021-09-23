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Vergi ödemeyecekler! Resmen duyuruldu flaş düzenleme...

23 Eylül 2021 Perşembe - 9:22 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 9:35

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) harekete geçti ve resmen duyurdu. Vergi ödenmeyecek. Detaylar tek tek rehberle açıklandı. Muaf tutulacaklar. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2021 için veraset yoluyla kalan mallarla ilgili bir vergi rehberi hazırladı. 2021 için veraset yoluyla intikal eden tablo, kılıç, madalya gibi eşyalar veraset vergisinden muaf olacak.


Gelir İdaresi Başkanlığı, 2021 için veraset yoluyla kalan mallarla ilgili vergi rehberi hazırladı.
 
Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberinde yer verdiği rehbere göre, 2021 için veraset yoluyla intikal eden tablo, kılıç, madalya gibi eşyalar veraset vergisinden muaf olacak.
 
Veraset yoluyla intikal eden malların, çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının 334 bin 534 TL’si, eşin tek başına mirasçı olması halinde 669 bin 479 TL’si, örf ve âdete göre verilmesi gelenek olmuş hediye, cihaz, yüz görümlüğü; sadakalar, yarışma ve çekilişler ile şans oyunları hasılatından alınan verginin 7 bin 703 TL’si vergiden istisna tutulacak.
 
Veraset ve intikal vergisinden istisna olan diğer bazı gelirler şöyle:
 
- Dul ve yetimlere bağlanan aylıklar.
- Dul ve yetimlere verilen evlenme ikramiyeleri.
- Hizmet sürelerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler.
- Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar.

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