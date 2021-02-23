Vatandaştan yoğun ilgili! Kilosu 20 lira...

Doğu Karadeniz 'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık bir haftadır denize açılamayan Trabzon 'daki balıkçılar, hava şartlarının düzelmesinin ardından yeniden denize açıldı.

Karadeniz'de avlanan hamsiler, uzun bir sürenin ardından Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarını süsledi.

Kilogramı 20 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan günlük taze hamsi, vatandaşlar tarafından kısa süre içerisinde satın alındı.

Balıkçı Mehmet Örsaloğlu, AA muhabirine, av kısıtlaması, olumsuz hava şartları ve yetersiz avlanma gibi etkenlerden dolayı bu sezon özellikle hamsiden beklenen verimi alamadıklarını söyledi.

Vatandaşlardan kendilerine en çok "Niye hamsi yok?' sorusunun geldiğini belirten Örsaloğlu, "Bu yıl sezon palamutla açılış yaptı. Palamudun sürekliliği oldu, ardından hamsi başladı. Hamsinin de ilk başlarda sürekliliği olmuştu. Ancak daha sonra hamsinin ebatları istenilen ölçülere gelmediği için süreli yasaklar geldi. Denizlerde de ister istemez bir boşluk oldu. İstenilen verim tam yakalanamadı. Hamside yine her zamanki gibi hüzünlü bir bekleyiş devam ediyor." diye konuştu.

Örsaloğlu, av sezonunun sonuna yaklaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: