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Vatandaştan yoğun ilgili! Kilosu 20 lira...

AA |  23 Şubat 2021 Salı - 17:06 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 18:05

Trabzon'da uzun bir sürenin ardından tezgahları süsleyen taze hamsi, yüksek fiyatına rağmen vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildi.


Doğu Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle  yaklaşık bir haftadır denize açılamayan Trabzon'daki balıkçılar, hava şartlarının  düzelmesinin ardından yeniden denize açıldı.
 
Karadeniz'de avlanan hamsiler, uzun bir sürenin ardından Ortahisar  ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarını süsledi.
 
Kilogramı 20 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan  günlük taze hamsi, vatandaşlar tarafından kısa süre içerisinde satın alındı.
 
Balıkçı Mehmet Örsaloğlu, AA muhabirine, av kısıtlaması, olumsuz hava  şartları ve yetersiz avlanma gibi etkenlerden dolayı bu sezon özellikle hamsiden  beklenen verimi alamadıklarını söyledi.
 
 Vatandaşlardan kendilerine en çok "Niye hamsi yok?' sorusunun  geldiğini belirten Örsaloğlu, "Bu yıl sezon palamutla açılış yaptı. Palamudun  sürekliliği oldu, ardından hamsi başladı. Hamsinin de ilk başlarda sürekliliği  olmuştu. Ancak daha sonra hamsinin ebatları istenilen ölçülere gelmediği için  süreli yasaklar geldi. Denizlerde de ister istemez bir boşluk oldu. İstenilen  verim tam yakalanamadı. Hamside yine her zamanki gibi hüzünlü bir bekleyiş devam  ediyor." diye konuştu.
 
Örsaloğlu, av sezonunun sonuna yaklaştıklarını ifade ederek, şunları  kaydetti:
 
 "Hamsi, özlenen, beklenen talebi karşılar mı bilmiyoruz. Nasıl  vatandaş beklenti içindeyse biz de öyleyiz. Bugün 60-70 kasa civarında yerli taze  hamsi geldi. Trabzon bir milyonluk şehir, yarım saatin içinde, hemen, anında  tükendi. Bu özlemin, talebin bir karşılığı var. Onu da karşılayamıyoruz. Piyasada  olanlar zaten şoklu, donmuş hamsiler tezgahları süslüyor. Vatandaş da taze, canlı  hamsiyi bekliyor. Denizlerde de taze hamsi olmadığı için tezgahlarımızda mezgit,  uskumru, kümes gibi İstanbul balıkları var. 8-10 çeşit balık var tezgahlarda.  İnşallah bizim beklentimiz hamsi olacak. Fiyat düşüklüğünü beklemesinler.  Vatandaş taze hamsiyi bulduğu an fırsatı değerlendirsin."
 
  
 
 
 
 

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