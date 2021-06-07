Varis tedavisini ihmal etmeyin! İşte ağrısız ve kesisiz tedavi yöntemleri!

Görsel olarak da rahatsızlık veren varisler, yazın gelmesiyle birlikte pek çok kişinin en büyük sorunlarından biri. Varislerin tedavisi sırasında yoğun cerrahi işlem izleri veya morluklar oluşabileceği şeklinde yanlış inanış nedeniyle çoğu kişi tedavisini erteliyor. Yeni teknikler ve yöntemlerle kesi işlemi yapılmadan varislerden kurtulmak mümkün. Peki, Lazerle varis tedavisi olanlar normale hemen döner mi? Varis tedavi yöntemleri neler? Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas varis ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Sağlık açısından olduğu kadar, görsel olarak da rahatsızlık veren varisler özellikle yaz aylarında mevsime uygun kıyafet tercihleri sonrası daha belirgin bir sorun haline geliyor. Toplum arasında yaygın olan inanış, varislerin tedavisi sırasında yoğun cerrahi işlem izleri veya morluklar oluşabileceği şeklinde. Bu yüzden tedavisini erteleyenlerin sayısı hiç de az değil. Oysa gelişen teknoloji ve yeni tekniklerle birlikte bacaklarda herhangi bir dikiş gerektiren kesi işlemi yapılmadan varislerin tedavisi mümkün. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas varislerin tedavi yöntemlerini anlattı.

VARİSLİ BİR DAMAR 8-12 DAKİKADA TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

Varis, özellikle yaz aylarında görsel anlamda rahatsızlık veren bir sağlık sorunu. Görsel rahatsızlığın yanı sıra makarna görünümlü damarların içerisinde sıcak hava nedeniyle yazın pıhtı oluşma riski de yükseliyor. İleri teknoloji E.V.T.A yöntemi ile bir damar 8-12 dakikada tedavi edilebiliyor. Dikiş gerektiren kesi işlemi yapılmadığı için hastanın günlük yaşantısına hemen dönebildiğini bu yüzden yazın da rahatça yapılabileceğini unutmamak gerekir.

KESİ VE DİKİŞ GEREKTİRMİYOR

EVTA yönteminde ister radyofrekans isterse lazer enerjisi kullanılsın, ‘ince plastik boru’ olarak tanımlanabilecek bir kateter aracılığı ile varis gelişmiş hasta ven’in (toplardamar) içine ‘cerrahi dışı yöntemle’ ısı uygulanmaktadır. Dikiş gerektiren hiçbir kesi yapılmamaktadır. Görüntüleme altında hedefe yöneltilen ısı, ven duvarını etkilemekte, damar büzüşüp kendi üzerine kapanmaktadır. Devre dışında kalan bu damar, vücut tarafından 8-12 ay içinde emilip yok olmaktadır. Yöntemin başarısı % 80-90 arasında değişmektedir.

TEK SEANSTA 4 DAMARA KADAR MÜDAHALE EDİLEBİLİYOR

Ciltte gözle gördüğümüz kılcal varisler, köpük skleroterapi yöntemi ile tedavi edilebilmektedirler. Ayak bileğinden kasığa doğru bacağın iç yanındaki Büyük Safen Veni ve ayak bileğinden diz arkasına doğru, baldırımız içindeki Küçük Safen Veni ise ciltten daha derinde yer alıp, gözle görülemezler ve kalın çaplıdırlar. Bu venlerin içindeki tek yönlü çalışan kapakçıklar bozulup, kanın ayaklara doğru geriye kaçmasını engelleyemediklerinde (venöz yetersizlik) venin basıncı artarak damar çapının genişlemesine yol açar. EVTA tekniği, en sık olarak işte bu tablodaki damarlar ile onların yan dallarına uygulanmaktadır. Uygulayan ekibin deneyimi sayesinde, aynı seansta müdahale edilebilen damar sayısı 4’e kadar çıkmaktadır.

EVTA ÖNCESİNDE HASTAYA KISITLAMALAR GETİRİLMİYOR

Öncelikle, diğer tüm varis müdahalelerinde olduğu gibi, bir kalp ve damar cerrahı tarafından çok ayrıntılı bir damar muayenesi yapılmalıdır. Tanının kesinlik kazanması için kullanılan en önemli tanı yöntemi, Renkli Doppler Ultrason incelemesidir. Doppler ile, sorunun nedenleri, boyutu (venöz yetersizliğin derecesi-şiddeti), ven içindeki kanın akış yönü ve işlem uygulanacak damarların çapı, düz/kıvrımlı oluşları, sertliği, olası pıhtıların varlığı net olarak ortaya konmalıdır. EVTA kararının verilmesi için, doppler ultrason ile incelenen vendeki kapak yetersizliği düzeyinin 3-4 veya orta-ileri şiddetinde olması gerekmektedir. İşlemi yaptırmaya gelen hastanın aç kalmasına gerek yoktur. Başka nedenlerle kullanılan ilaçlar varsa (kan sulandırıcılar dışında) bunlar alınabilir.

GENEL ANESTEZİ GEREKMİYOR

Yöntemin en büyük üstünlüklerinden biri, genel anestezi’yi gerektirmemesi, sadece lokal anestezi altında gerçekleştirilebilmesidir. Hasta uyanıkken, girişim yapılacak venin etrafında anestetik maddeyi içeren sıvıdan bir koruyucu kalkan oluşturulmakta, böylelikle hastanın ağrı duymaması sağlanırken, damarın etrafındaki cilt ve dokuların, EVTA sırasında ortaya çıkan ısıdan zarar görmemeleri amaçlanmaktadır.

İŞLEM LOKAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

EVTA, steril girişim ortamının bulunduğu poliklinik şartlarında veya ameliyathanede yapılmaktadır. İşlem öncesinde hasta yatağa alınmakta ve venöz doppler ile müdahale edilecek venin yeri, kateterin vene ilk gireceği nokta (genelde diz altında ve/veya baldırın alt-arkasında) belirlenmekte ve cilt işaretlenmektedir. İlk girişim noktasına lokal anestezi yapıldıktan sonra EVTA kateteri doppler kontrolu altında damara yerleştirilmektedir. Kateterin yerinden emin olunduktan sonra özel bir pompa ve iğne aracılığı ile lokal anestezi işlemi yapılmaktadır. EVTA kateteri ile işleme geçilmekte, damar duvarına ısı enerjisi verilirken kateter yavaş yavaş ilk giriş noktasına doğru geri çekilmekte, venin kendi üzerine büzülüşü yakından izlenmektedir. İlk giriş noktasına kadar geri çekilen kateter, sonuçta bacaktan çıkarılmaktadır.

İŞLEM SONRASI ERTESİ GÜN NORMAL YAŞANTIYA DÖNÜLEBİLİR

EVTA sırasında herhangi bir komplikasyon gelişmemesi, tamamen ekibin bilgisi ve tecrübesi ile ilintilidir. Klasik ameliyattan sonra haftalarca devam eden morluk, ağrı, hareket kısıtlılığı yakınmalarının aksine, EVTA sonrasında hasta hemen yürümeye başlamakta, ciltte hemen hiçbir renk değişikliği ve hassasiyet oluşmamakta, ertesi gün normal yaşantıya dönülebilmektedir. Hiçbir dikiş gerektiren kesi yapılmadığından, yara enfeksiyonu, dikiş izi vb. sorunlar yaşanmamakta, işlem öncesindeki yakınmalar süratle ortadan kalkmaktadır. Hastaya istirahat, spordan uzak kalma gibi önerilerde bulunulmamaktadır.

VENİN YOK EDİLMESİ SORUN DOĞURMUYOR

Ortadan kaldırılan Safen Veni her şeyden önce sağlıksızdır ve bu nedenle vücudumuza yarar yerine zarar vermektedir. EVTA ile kapatılması hiçbir soruna yol açmaz. Kanı kalbe ulaştıran anayol’a yani bacağımızın en iç kısımlarında yer alan Derin Venlere ise dokunulmamaktadır. EVTA ile yok edilen venin görevini bacaktaki diğer sağlıklı venler üstlenmektedirler.

''TEDAVİSİ HASTALIKTAN BETER'' TANIMLAMASI ÇOK ESKİLERDE KALDI

Venöz yetersizliğe bağlı varis, bir dolaşım sorunudur ve 50 yaşına ulaşan kadınların yüzde 50’sinde , tüm erkek ve kadınların yüzde 60’ında farklı derecelerde görülmektedir. EVTA tedavisi sayesinde varis için William Harvey’in söylediği “tedavi hastalıktan beter” sözünü unutma zamanı gelmiştir.