14 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.712 -0.58 EURO 7,8320 0.62
USD 6,8670 0.10 ALTIN 397,630 0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Van'dan acı haber geldi! Ölü sayısı artıyor...

AA |  14 Temmuz 2020 Salı - 16:34 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 16:34

Hava muhalefeti ve dalga nedeniyle bugün gölde çalışma yapılamadı, ulaşılan ceset sayısı 33'e yükseldi


Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu  kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı.  
 
Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber  alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç  Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile  Sahil Güvenlik ekipleri sabah saatlerinde bölgeye geldi.
 
Hava muhalefeti ve dalga nedeniyle çalışma başlatamayan ekipler, gölün  yüzeyinde bir ceset buldu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 33'e yükseldi. 
 
Ceset, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp  Kurumuna götürüldü.
 
Arama çalışmalarına yarın devam edilecek.
 
Olay
Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van  Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine  mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.
 
Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla  göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası  açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı
 

ETİKETLER

Van Van Gölü tekne
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.