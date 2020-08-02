Valilik açıkladı! 15 gün süreyle yasaklandı

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı.

Muş'ta toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ülke genelinde ve sınır dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği ifade edildi.