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Vali Yerlikaya bayram denetimine motorsikletle gitti

DHA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 23:40 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 23:40

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosikletle geldiği TEM Otoyolu üzerinde bulunan Mahmutbey Gişeler Şehit Sinan Acar Polis Kontrol Noktası'nda bayram denetimine katıldı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Mahmutbey Gişeler Şehit Sinan Acar Polis Kontrol Noktası'nda bayram denetimine katıldı. Yerlikaya, kontrol noktasına motosikletle geldi.  Durdurulan araçların sürücü ve yolcularına trafik kurallarını hatırlatan Vali Yerlikaya, vatandaşlara çikolata ikram etti. 
 
KIRMIZI DÜDÜK
 
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Hatalı sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyası kapsamında araçlardaki çocuklara kırmızı düdük hediye eden Ali Yerlikaya, denetimde görev alan polis memurlarına da çikolata ikram ederek bayramlarını kutladı. Yerlikaya, denetimlerin ardından yine motosikletle kontrol noktasından ayrıldı. Denetim sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya, “Sevdiklerimize sağlık ve huzur içerisinde kavuşmak için, trafik kurallarını unutmayalım. Unutursak, sevgili çocuklarımız Kırmızı Düdüklerle hatırlatacak. Hayırlı yolculuklar. İyi bayramlar" dedi.
 

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İstanbul Ali Yerlikaya motosiklet
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