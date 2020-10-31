VakıfBank’tan milyonlara avantaj!

‘Ara Dönem Getirili Mevduat Hesabı’ ile artık VakıfBank müşterileri, tasarruflarını kazanç kaybı yaşamadan belirli periyodlarla kullanabilecek. Konuyla ilgili bankadan yapılan yazılı açıklamada “Düşük limitlerde de açılabilen ‘Ara Dönem Getirili Mevduat Hesabı’ ürünü ile VakıfBank, mevduatı tabana yayarak hesap sahiplerine hem süre hem de getiri anlamında avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Vakıfbank, aynı anda tasarruf etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşterileri için yeni bir ürün geliştirdi.

Aylık, 3 aylık ve 6 aylık dönemlerde tasarruflarının ne getiri sağlayacağını bilen VakıfBank müşterileri, bu getirileri yine aynı periyodlarla vadeleri bozulmadan kullanabiliyor. Ara Dönem Getirili Mevduat Hesabı açtıran VakıfBank müşterileri, bir yıldan uzun vade ile açılan TL para birimindeki mevduatlara getirilen stopaj avantajından da yararlanabiliyor.

2020 yılının sonuna kadar açılacak TL para biriminde gelir vergisi stopaj oranı yüzde sıfır olarak uygulanıyor.” Sektöre ve müşterilerine yönelik sundukları ürünlerle toplumun her kesimine dokunmayı amaçladıklarına dikkat çeken VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “VakıfBank olarak sahanın sesine kulak veriyor, ihtiyaçları iyi tespit ediyoruz. Buradaki temel noktamız müşteri beklentilerini uygun bir şekilde yönetebilmek” dedi. Çelebi, süreç yönetimini doğru bir şekilde gerçekleştirince ortaya çıkan ürünlerin de yüksek talep gördüğüne dikkat çekti.