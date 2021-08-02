Usta oyuncu Nedret Güvenç'e veda

Devlet sanatçısı, oyuncu, yönetmen ve yazar Nedret Güvenç geçen cumartesi 91 yaşında hayatını kaybetti.

Sunuculuğunu Hakan Altıner'in yaptığı cenaze töreninde Dilek Türker, Türkan Kafadar, Nedim Saban , Gökçe Biçer, Uğurtan Atakan, Şahin Sekman ve Nergis Çorakçı, usta oyuncuyla dostluklarını anlatarak, hatıralarını paylaştı.

Törene, Güvenç'in kızı Müjde Bilgütay, yeğeni Ece Uslu, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, sanatçılar Suna Keskin, Göksel Kortay, Ulvi Alacakaptan, Çiçek Dilligil, Bora Öztoprak, Sevinç Erbulak, Aslı İçözü ve Süeda Çil'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Devlet sanatçısı Güvenç'in cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.