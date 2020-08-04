Usta isim Yusuf Ömürlü hayatını kaybetti

Geleneksel Türk sanat müziği bestekârı ve koro şefi Yusuf Ömürlü, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Ömürlü’nün cenaze fotoğraflarını da paylaşan yazar Onur Akay, “Klasik Türk mûsıkîsinin çok önemli hocalarından koro şefi ve bestekâr Yusuf Ömürlü’yü, 1 Ağustos 2020 Cumartesi günü İstanbul ’da kaybettik. Kurban Bayramı’nın ikinci günü kaybettiğimiz Ömürlü, mûsıkîye Arif Sami Toker’le başlamış ve Münir Nurettin Selçuk, Kemal Batanay ve Cahit Gözkan ile 1971'de Kubbealtı Vakfı’nda mûsıkî çalışmalarını başlatmıştı. Aynı zamanda dinî mûsıkînin önemli temsilcilerinden olan Yusuf Ömürlü, bin yedi ilahi, dört yüz altmış beş klasik formda eser ve yüz yirmi saz eseri bestelemiştir.

1975 yılında geçirdiği felç nedeni ile tek kolla çalışan ve bastonla yürüyen Ömürlü, sayısız öğrenci yetiştirmiştir. 2007 “Dost” İslâm'a Hizmet Ödülü sahibi olan Yusuf Ömürlü’nün adı Kağıthane ’de bulunan Nef Vakfı Yusuf Ömürlü Camii’ne verilmiştir. Değerli hocamız 2 Ağustos Pazar günü Merkezefendi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, ilahilerle cenaze arabasına taşındı ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

Yusuf Ömürlü Kimdir?

1936 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yusuf Ömürlü, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nden yüksek mimar olarak mezun oldu. 1956-1960 yılları arasında Üsküdar Musiki Cemiyetine devam etti ve orada efsane hocalardan bestekâr Emin Ongan’ın yardımcılığını yaptı. 1975'te felç geçirmesi üzerine mimarlığı bırakarak yalnız musikiyle uğraşmaya başladı. Münir Nurettin Selçuk’la da çalışmaları olan ve Kubbealtı Vakfı’nda uzun yıllar ders verip çok sayıda talebe yetiştiren Ömürlü hakkında, Ergun Balcı’nın kaleme aldığı 2003 yılında “Cibali'den Kubbealtı'na Yusuf Ömürlü”, 2016 yılında ise “Musikiye Adanmış Bir Ömür Yusuf Ömürlü’nün Hayatı” adlı kitaplar yayımlanmıştır. Ömürlü’nün ilahi ve şarkı formunda besteleri de vardır ve aynı zamanda 2011 yılında vefat eden TRT Ankara Radyosu’nun değerli ses sanatçısı rahmetli Erten Ömürlü’nün eşidir. Elif Ömürlü Uyar, Dilek Ömürlü Güldütuna ve Emre Ömürlü adında mûsıkî ile ilgilenen üç çocuğu vardır.

12.04.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneğince, geleneksel Türk sanat müziği bestekârı ve koro şefi Yusuf Ömürlü için, "Yusuf Ömürlü'ye Saygı Gecesi" etkinliği düzenlemişti. Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye tanınmış bilim adamları, yazarlar ve sanatçılar katılmış, eserlerinden örnekler seslendirilmişti.