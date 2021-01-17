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Ünlü şarkıcı İntizar'ın acı günü! Hayatını kaybetti

DHA |  17 Ocak 2021 Pazar - 18:46 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 18:46

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan şarkıcı İntizar'ın babası Cemal Arslan (85), solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Ula'nın Akyaka Mahallesinde yaşayan şarkıcı ve besteci İntizarın babası Cemal Arslan, 2 hafta önce solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Asker emeklisi olan Arslanın, bugün öğle saatlerinde solunum yetmezliği tedavisi gördüğü Yoğun Bakım Ünitesi'nde kalbi durdu. Cemal Arslan, doktorların tüm  müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı İntizarın da babasının rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir Muğlada olduğu öğrenildi. Arslanın cenazesinin yarın Muğla Adli Tıp Kurumu Morgundan alınıp defnedileceği İzmire getirileceği belirtildi.
 

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Muğla Ula İntizar
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