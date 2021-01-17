Ula'nın Akyaka Mahallesinde yaşayan şarkıcı ve besteci İntizarın babası Cemal Arslan, 2 hafta önce solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Asker emeklisi olan Arslanın, bugün öğle saatlerinde solunum yetmezliği tedavisi gördüğü Yoğun Bakım Ünitesi'nde kalbi durdu. Cemal Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı İntizarın da babasının rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir Muğlada olduğu öğrenildi. Arslanın cenazesinin yarın Muğla Adli Tıp Kurumu Morgundan alınıp defnedileceği İzmire getirileceği belirtildi.
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- Ünlü şarkıcı İntizar'ın acı günü! Hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı İntizar'ın acı günü! Hayatını kaybetti
DHA | 17 Ocak 2021 Pazar - 18:46 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 18:46