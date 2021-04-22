22 Nisan 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.345 1.10 EURO 9,9950 1.30
USD 8,3130 1.63 ALTIN 476,370 0.95
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ünlü sanatçı Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA) |  22 Nisan 2021 Perşembe - 21:25 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 21:25

Ünlü sanatçı Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapıldı.


Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan şarkıcı Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un tetkikleri yapılmıştır. Bu tetkikler sonucunda beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptanmış ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun oluşmamıştır. Tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede normal odada tedavisi sürecektir. Durumunun seyrine göre önümüzdeki hafta içinde taburcu edilebileceği öngörülmektedir. İlgi, alakanız ve güzel temennileriniz için teşekkür ederiz." denildi.

ETİKETLER

Hakan Altun sağlık durumu hastane Ünlü sanatçı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.