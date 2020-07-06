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Ünlü oyuncu Nick Cordero 'corona'dan öldü!

06 Temmuz 2020 Pazartesi - 9:24 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 9:24

ABD'de üç ayı aşkın zamandır corona virüsüyle mücadele eden tiyatro oyuncusu Nick Cordero hayatını kaybetti.


Corona virüsünün en çok yıkıma yol açtığı ülke olan ABD’de hastalığa yenik düşen isimler arasına bu kez ünlü bir isim de katıldı. Broadway’in önde gelen isimlerinden ünlü tiyatrocu Nick Cordero 41 yaşında hayatını kaybetti.
 
95 gündür virüsle pençeleşen Cordero’nun hastalığa bağlı gelişen kan pıhtılaşması nedeniyle bir bacağı kesilmişti. 2017’den beri Cordero’yla evli olan Amanda Kloots eşinin ölümünü sosyal medyadan paylaştı.
 
 
95 gündür virüsle pençeleşen Cordero’nun hastalığa bağlı gelişen kan pıhtılaşması nedeniyle bir bacağı kesilmişti. 2017’den beri Cordero’yla evli olan Amanda Kloots eşinin ölümünü sosyal medyadan paylaştı.

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