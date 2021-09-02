Üniversitelerde yeni dönem! YÖK Başkanı Özvar resmen açıkladı, artık öğrenciler...

YÖK Başkanı Erol Özvar harmanlanmış, karma, hibrit eğitim hakkında açıklamalarda bulundu. Üniversitelerde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devam etmesinin istendiğini belirten Erol Özvar hibrit eğitime de dikkat çekti.
Harmanlanmış eğitim nedir?
YÖK Başkanı Erol Özvar, ''YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz. Tabi salgın şartlarının ülkemizde nasıl gelişeceğini öngöremediğimiz için salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri dahilinde diğer eğitim süreçlerinin de kullanılması kararı alındı. Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim ve öğretimin aksamaması doğrultusunda hibrit ya da harmanlanmış yöntemleri kullanacaklar. Harmanlanmış veya hibrit modeli ile birlikte yüz yüze eğitimin yanı sıra derslerin bir kısmı online yapabilme yetkisine haizdir. Üniversitelerimiz gerekli çalışmalarını tamamlamıştır. Üniversitelerimiz hangi dersleri yüz yüze hangi dersleri online yapacağını kamuoyuna açıklamıştır.'' dedi.