Uzun bir aranın ardından ilkokul, ortaokul, ve liselerde yüz yüze eğitim bugün resmen başladı. Koronavirüs önlemleri altında başlayan eğitimde ilk ders zili bugün çaldı. İlk ve orta derceli okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte üniversiteye yeni başlayacaklar ve halihazırda eğitimine devam edenler de akademik yılın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Üniversitelerde dersler ne zaman başlıyor? İşte üniversitelerde 2021-2022 akademik takvimi ve eğitim ile ilgili merak edilenler...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını ifade etmişti.
ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE AÇILACAK MI?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir." dedi.