Ümitcan Uygun ünlüleri hedef aldı! Katil diyenlere dava

Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Çünkü, bir yıl arayla hayatını kaybeden Aleyna Çakır ile Esra Hankulu'nun ölümünde tek şüpheliydi! İki kızın da tırnaklarında DNA'sı bulunan Uygun, cinayet şüphesiyle cezaevine gönderildi.
Kendisine sosyal medyadan hakaret edenlerle ilgili harekete geçin Uygun, Avukatı Alev Acar aracılığıyla "Hakarete uğradım" diyerek mahkemeye dilekçe verdi. Gülben Ergen, Deniz Akkaya, Hazal Kaya, Gonca Vuslateri, Kemal Doğulu, Sarp Apak, Hadise, Birce Akalay'a dava açılmasını istedi.
Avukat Alev Acar, "Müvekkilin haklarını korumak adına birçok kişiye suç duyurusunda bulunduk. Yargılamanın yapılacağı yer mahkemedir" dedi. Avukat Alev Acar, "Müvekkilin haklarını korumak adına birçok kişiye suç duyurusunda bulunduk. Yargılamanın yapılacağı yer mahkemedir" dedi.
Hazal Kaya, Ümitcan Uygun'un tahliye edilmesine tepki göstermişti. Model Deniz Akkaya, şüpheli Uygun için "Ölüm makinesi" demişti. (Takvim)