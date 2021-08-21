Ümitcan Uygun ünlüleri hedef aldı! Katil diyenlere dava

Esra Hankulu, 5 Ağustos'ta evinde ölü bulundu. Genç kızın üzerinde DNA'sı bulunun Ümitcan Uygun ise cinayet şüphesiyle cezaevine gönderildi. Uygun, avukatı aracılığıyla sosyal medyadan kendisine hakaret edenlere dava açtı.

Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Çünkü, bir yıl arayla hayatını kaybeden Aleyna Çakır ile Esra Hankulu'nun ölümünde tek şüpheliydi! İki kızın da tırnaklarında DNA'sı bulunan Uygun, cinayet şüphesiyle cezaevine gönderildi.

Avukat Alev Acar, "Müvekkilin haklarını korumak adına birçok kişiye suç duyurusunda bulunduk. Yargılamanın yapılacağı yer mahkemedir" dedi. Avukat Alev Acar, "Müvekkilin haklarını korumak adına birçok kişiye suç duyurusunda bulunduk. Yargılamanın yapılacağı yer mahkemedir" dedi.

Hazal Kaya, Ümitcan Uygun'un tahliye edilmesine tepki göstermişti. Model Deniz Akkaya, şüpheli Uygun için "Ölüm makinesi" demişti. (Takvim)