İYİ Parti'den istifa ederek, Ayyıldız Hareketi'ni kuran Ümit Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu. Ümit Özdağ, Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla da buluştu. Partileşme süreci hakkında bilgi veren Özdağ, "Ayın 26'sında partimizi kurup Anadolu'yu dolaşmaya başlayacağız. Bu partinin kuruluşundan önceki son il ziyareti. Partimizin kuruluşunun ilanından sonra buraya tekrar ziyarete geleceğiz" dedi.
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Ümit Özdağ'ın parti kuracağı tarih belli oldu
18 Ağustos 2021 Çarşamba - 16:14 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 16:14
Mersin'de ziyaretlerde bulunan Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, 26 Ağustos'ta partilerini kuracaklarını açıkladı.
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