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Ümit Özdağ disipline sevk edildi

29 Ekim 2020 Perşembe - 17:32 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 17:46

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiye ve İstanbul İl Başkanına yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.


İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Sayın Genel Başkanımız, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi" açıklaması yaptı. 

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Ümit Özdağ İYİ parti disiplin
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