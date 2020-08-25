25 Ağustos 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.089 -1.73 EURO 8,7570 0.68
USD 7,4050 0.37 ALTIN 456,800 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’nda Türkiye'ye 4 madalya

AA |  25 Ağustos 2020 Salı - 16:34 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 16:34

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) "2202-Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında milli takımlarda yetiştirilen genç bilim insanları, çevrim içi olarak gerçekleştirilen 2020 Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.


TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, bu sene Japonya'da yapılması  planlanan 2020 Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını nedeniyle ilk defa çevrim içi olarak düzenlendi. Bu kapsamda yapılan  sınav, 52 ülke ve 208 öğrencinin katılımıyla 11-12 Ağustos'ta gerçekleştirildi.
 
Burada Türkiye'yi temsil eden Anıl Deniz Yılmaz (İzmir Fen Lisesi),  Gencay Kaan Polat (Ankara Fen Lisesi), Yiğit Can Ateş (İstanbul Beşiktaş Kabataş  Erkek Lisesi) gümüş madalya, Ali Berdan Tüney (Şanlıurfa Saraç İlgi Okulları Fen  Lisesi) bronz madalya kazandı.
 
Kovid-19 dönemindeki hazırlık sürecini çevrim içi olarak sürdüren  milli takım, en son hazırlıklarını sınava girecekleri yer olan TÜBİTAK Gebze  Yerleşkesi'nde tamamladı.
 
TÜBİTAK'ın açıklamasında, "Başarılarıyla bizlere art arda gurur  yaşatan tüm alanlardaki olimpiyat takımı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.  Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, başta  komite başkanlarımız olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlere  teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
TÜBİTAK Başkanı Mandal öğrencilerle bir araya gelmişti
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 8 Ağustos'ta Uluslararası  Biyoloji Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden milli takım öğrencileriyle TÜBİTAK  TÜSSİDE tesislerindeki hazırlık kampında bir araya gelmiş ve Türkiye'nin başarılı  olacağına inandığını belirtmişti.
 
Mandal, olimpiyatlara katılmanın önemine dikkati çekerek, "Madalya  alsanız da almasanız da bu olimpiyatlara katılarak zaten bir fark yarattınız.  Gelecekte daha başarılı işlere imza atacağınıza inanıyorum. Geleceğe meydan  okuyun. Daha iyi ve sürdürülebilir yarınlar oluşturmak için biyoloji bilginize  meydan okuyun." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ETİKETLER

Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı TÜBİTAK madalya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.