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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de rehine krizi

30 Aralık 2017 Cumartesi - 18:38 | Son Güncelleme : 30 12 2017 - 22:39

Emniyet müdürü Oleh Bekh, rehineleri kurtarmak için saldırgan ile iletişime geçmeye çalıştıklarını kaydetti


Ukrayna'nın başkenti Kiev’de silahlı bir saldırgan, postanede 11 kişiyi rehin aldı.
 
Emniyet müdürü Oleh Bekh’in açıklamasına göre Kiev metro istasyonunun yakınlarında bulunan bir posta ofisinde dokuz yetişkin ve iki çocuğun rehin alındığını.
 
Bekh, Rus medyasına yaptığı açıklamada, “şu anda anladığımız herhangi bir talep yok, bir şey talep etmedi bu noktada onunla iletişime geçmeye çalışıyoruz” dedi.
 
Posta ofisine çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Saldırganın üzerinde patlayıcı madde taşıdığından da şüpheleniliyor.
 
5 KİŞİYİ SERBEST BIRAKTI
 
Ukrayna’nın Harkov şehrinde kimliği belirsiz zanlının  postanedeki 11 kişiyi rehin aldığı, daha sonra kadın ve çocuklardan oluşan 5  rehineyi serbest bıraktığı bildirildi. 
 
Ukrayna basınına açıklama yapan polis yetkilileri, Harkov şehrinde  akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin, postanedeki 2’si çocuk toplam 11  kişiyi rehin aldığını belirtti.
 
Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Svyatoslav Tsegolko da sosyal  medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, rehinelerden 3 kadın ve 2 çocuğun  serbest bırakıldığını kaydetti.
 
Ukrayna Polis Müdürü Sergey Knyazev yaptığı yazılı açıklamada,  postanedekileri rehin alan şahıs ile psikolog eşliğinde görüşmelerin sürdüğünü  belirterek, söz konusu kişinin elindeki patlayıcı ile polisi tehdit ettiğini  bildirdi.
 
Polis yetkilileri, özel timin binaya operasyon hazırlığı yaptığını  aktardı.
 

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Ukrayna rehine krizi
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