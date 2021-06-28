Uğurtan Sayıner kimdir? Bizimkiler'in 'Cemil'i Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti!

Bizimkiler dizisinde Cemil karakteri ile hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner vefat etti. Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğı belirtildi. Peki, Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşındaydı? İşte Bizimkiler dizisinin 'Cemil' karakteri Uğurtan Sayıner'in hayatı, dizi ve filmleri...

Türk televizyonuna damga vuran ve 1989-2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizi sinde 'Cemil' karakterini canlandıran tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner, 77 yaşında hayata veda etti.

Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bugün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka 'daki evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Sayıner'in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner'in vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir'e gelmesini beklediklerini söyledi.

Sayıner ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti.

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

16 Eylül 1944 tarihinde Samsun 'da dünyaya geldi. İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı.

'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Sayıner, "Sevim koş" ve "Benim adım Cemil" raplikleriyle hafızalara kazındı. Sayıner ayrıca, 'Perihan Abla', 'İki Koca Adam', 'Avanak Dedektör', 'El Kızı', 'Küçük Esnaf', 'Herakles', 'Heykelin Sırrı', 'Yağmurdan Sonra' ve 'Bir Kurşun' gibi dizi ve filmlerde rol almıştı.

UĞURTAN SAYINER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Küçük Esnaf - 2016

Kabaktan mı Dudaktan mı - 2012

Yağmurdan Sonra - 2010

İki Koca Adam - 2007

Kızarmış Ekmek Demli Çay - 2006

Sevda Tepesi - 2005

Bir Kurşun İkimize Yeter - 2005

Falımda Bir Kız Var - 2004

Hiçbiryerde - 2002

Yazlıkçılar - 1993

Bir Milyara Bir Çocuk - 1990

Bizimkiler - 1989

El Kızı - 1989

Biri ve Diğerleri - 1987

Perihan Abla - 1986

İstanbul 1979 - 1979