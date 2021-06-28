Uğurtan Sayıner kimdir? Bizimkiler'in 'Cemil'i Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti!

Türk televizyonuna damga vuran ve 1989-2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde 'Cemil' karakterini canlandıran tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner, 77 yaşında hayata veda etti.
Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bugün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'daki evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Sayıner'in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner'in vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir'e gelmesini beklediklerini söyledi.
Sayıner ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti.
UĞURTAN SAYINER KİMDİR?
16 Eylül 1944 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı.
'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Sayıner, "Sevim koş" ve "Benim adım Cemil" raplikleriyle hafızalara kazındı. Sayıner ayrıca, 'Perihan Abla', 'İki Koca Adam', 'Avanak Dedektör', 'El Kızı', 'Küçük Esnaf', 'Herakles', 'Heykelin Sırrı', 'Yağmurdan Sonra' ve 'Bir Kurşun' gibi dizi ve filmlerde rol almıştı.
UĞURTAN SAYINER DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Küçük Esnaf - 2016
Kabaktan mı Dudaktan mı - 2012
Yağmurdan Sonra - 2010
İki Koca Adam - 2007
Kızarmış Ekmek Demli Çay - 2006
Sevda Tepesi - 2005
Bir Kurşun İkimize Yeter - 2005
Falımda Bir Kız Var - 2004
Hiçbiryerde - 2002
Yazlıkçılar - 1993
Bir Milyara Bir Çocuk - 1990
Bizimkiler - 1989
El Kızı - 1989
Biri ve Diğerleri - 1987
Perihan Abla - 1986
İstanbul 1979 - 1979