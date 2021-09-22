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Uğur Arda Aydın kimdir? Oyuncu ve yönetmen Uğur Arda Aydın’ın biyografisi…

22 Eylül 2021 Çarşamba - 9:40 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 9:40

Oyuncu ve yönetmen Uğur Arda Aydın’ın, meslektaşları Nazife Aksoy ile Mana Alkoy'a karşı, ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla yargılandığı davada Aydın 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu gelişmelerin ardından Uğur Arda Aydın kimdir sorularına yanıt aranamaya başlandı. Peki, Uğur Arda Aydın kimdir?


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nda iddiaya göre oyuncu ve yönetmen Uğur Arda Aydın, 2012 yılında provalar sırasında meslektaşı Mana Alkoy'u, 2019 yılında da Nazife Aydın'ı taciz etmiş. Alkoy ve Aydın Uğur hakkında cinsel taciz davası açmıştı. Karar açıklandı, mahkemen Aydın’ı 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Uğur Arda Aydın kimdir?

1 Mart 1979 tarihinde Ankara 'da doğmuştur. İlkokul,ortaokul ve liseyi Ankara 'da okuduktan sonra 1998 yılında İstanbul 'a yerleşmiştir. 1999 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları 'nda oynamaya başlamıştır. Ankara'da başladığı seslendirme çalışmalarını İstanbul 'da sürdürmektedir. Çok sayıda reklam filmi ve ünlüyü seslendirmiştir. Devlet Tiyatroları tarafından repertuvara alınan Köpekler adlı oyunu bulunmaktadır. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğludur.

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