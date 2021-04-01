Ücretsiz sigara bırakma ilacı nereden alınır? Sigarayı bırakma ücretsiz ilaç dönemi yeniden başladı!

Sigara bırakma ilacı ücretsiz mi, sorusunun yanıtı artık evet. Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanacak. Peki, ücretsiz sigara bırakma ilacı nereden alınır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 4736 sayılı Kanun'un birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.

Birinci basamak resmi sağlık kurumu

Resmi kurum tabiplikleri,

Sağlık ocağı,

Verem savaş dispanseri,

Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi,

Sağlık merkezi,

SSK sağlık istasyonu ve dispanseri anlaşılır.

İkinci basamak resmi sağlık kurumu

Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan Devlet Hastaneleri,

Özel Dal Hastaneleri,

SSK Hastaneleri ve

Diğer resmi kurum hastaneleri anlaşılır.

Üçüncü basamak sağlık kurumu

Eğitim ve araştırma hastaneleri,

Özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile

Üniversite hastaneleri anlaşılacaktır.