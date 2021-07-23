Uçakta et taşımak yasak mı? Uçağa alınmayan eşyalar 2021

Kurban, Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadetlerden biri olan kurban kesimi akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği bir ibadettir. Bu ibadetini tatili de fırsat bilip memleketinde yerine getirenler et taşıma ile ilgili aramalarını arttırdı. Peki, Uçakta et taşımak yasak mı?
Uçakta et taşımak yasak mı?
Bagajlarda yasaklı ve tehlikeli listede bulunmayan eşyaları taşımak bir sorun teşkil etmiyor. Et şişe akma kokma yaratacak yiyecekler arasında olduğundan uçakla taşınamıyor.
Uçakta et taşımak ise, kargo olarak kabul ediliyor. Yolcu kabin bagajı ya da kayıtlı bagaj olarak et taşıyamıyor. Bunu kargo firmaları ile ya da uçakta kargo bölümü varsa taşıyabilir. Yolcu uçağı firması kargo bölümü yoksa et taşımayı kabul etmiyor.
Uçağa alınmayan eşyalar 2021
Alarm ile donatılmış evrak çantaları, güvenlikli ataşe çantaları
Lityum pil içeren veya işaret, aydınlatma mühimmatı içeren maddeler>
Patlayıcılar, mühimmat, havai fişek ve işaret fişekleri
Kamp gazı ve sprey gibi gazlar (yanıcı, yanıcı olmayan, derin dondurulmuş ve zehirli)
Boya, çakmak gazı ve tiner gibi yanıcı maddeler
Kibrit ve kolayca tutuşan maddeler, kendiliğinden tutuşabilen maddeler, suyla temas ettiğinde tutuşabilen maddeler gibi yanıcı katılar
Oksitleyici maddeler (ağartıcı tozu ve peroksit gibi)
Zehirli (toksit) ve bulaşıcı maddeler
Radyoaktif maddeler
Aşındırıcılar (cıva içeren termometreler, asitler ve sıvı akü gibi)
Yaralayan aletler, yüze püskürtülünce insanı sersemleten kimyasal maddelerle, biber gazı spreyi gibi tahriş edici veya insanı güçsüz duruma getiren maddeler
Manyetik maddeler,
Medikal oksijen tüpleri
Her türlü silah