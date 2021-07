Uçakta et taşımak yasak mı? Uçağa alınmayan eşyalar 2021

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması birçok vatandaşın şehir dışına çıkmasına, memleketine gitmesine neden oldu. Memleketinde kurban kesme ibadetini yerine getiren vatandaşlar, kendileri için ayırdıkları kurban etlerinin uçakta taşınıp taşınmayacağını sorgulama başladı. Peki, uçakta et taşımak yasak mı? İşte uçağa alınmayan eşyalar 2021…

Kurban, Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadetlerden biri olan kurban kesimi akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği bir ibadettir. Bu ibadetini tatili de fırsat bilip memleketinde yerine getirenler et taşıma ile ilgili aramalarını arttırdı. Peki, Uçakta et taşımak yasak mı?

Uçakta et taşımak yasak mı?

Bagajlarda yasaklı ve tehlikeli listede bulunmayan eşyaları taşımak bir sorun teşkil etmiyor. Et şişe akma kokma yaratacak yiyecekler arasında olduğundan uçakla taşınamıyor.

Uçakta et taşımak ise, kargo olarak kabul ediliyor. Yolcu kabin bagajı ya da kayıtlı bagaj olarak et taşıyamıyor. Bunu kargo firmaları ile ya da uçakta kargo bölümü varsa taşıyabilir. Yolcu uçağı firması kargo bölümü yoksa et taşımayı kabul etmiyor.

Uçağa alınmayan eşyalar 2021

Alarm ile donatılmış evrak çantaları, güvenlikli ataşe çantaları

Lityum pil içeren veya işaret, aydınlatma mühimmatı içeren maddeler>

Patlayıcılar, mühimmat, havai fişek ve işaret fişekleri

Kamp gazı ve sprey gibi gazlar (yanıcı, yanıcı olmayan, derin dondurulmuş ve zehirli)

Boya, çakmak gazı ve tiner gibi yanıcı maddeler

Kibrit ve kolayca tutuşan maddeler, kendiliğinden tutuşabilen maddeler, suyla temas ettiğinde tutuşabilen maddeler gibi yanıcı katılar

Oksitleyici maddeler (ağartıcı tozu ve peroksit gibi)

Zehirli (toksit) ve bulaşıcı maddeler

Radyoaktif maddeler

Aşındırıcılar (cıva içeren termometreler, asitler ve sıvı akü gibi)

Yaralayan aletler, yüze püskürtülünce insanı sersemleten kimyasal maddelerle, biber gazı spreyi gibi tahriş edici veya insanı güçsüz duruma getiren maddeler

Manyetik maddeler,

Medikal oksijen tüpleri

Her türlü silah