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Twitter'dan flaş karar! Bunu yapanın hesabı kapanacak

AA |  02 Mart 2021 Salı - 14:25 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 14:25

Twitter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hakkında yanlış bilgiler içeren paylaşımlara "uyarı işareti" koyup ihtara uymayan hesapları kapatmak için "vuruş sistemi" uyguladığını duyurdu.


Sosyal medya platformu Twitter'dan yapılan açıklamada, Kovid-19  aşılarına ilişkin yanlış bilgi paylaşımlarını önlemek amacıyla yeni bir çalışma  başlatıldığı belirtildi.
   
Açıklamada, şirketin Kovid-19 aşısı hakkında toplumu yanlış  bilgilendiren paylaşımlara karşı uyguladığı politikanın ihlal edilip edilmediğini  değerlendirmek için kullanıcı görüşlerinden faydalanacağı bildirildi.
   
"Vuruş sistemi" olarak adlandırılan uygulamanın, hem gerçek kişi hem  de otomasyon sistemi tarafından kullanılabileceği ifade edildi.
   
Açıklamada, Kovid-19 aşılarına ilişkin yanlış bilgi paylaşımı  yapıldığında, kullanıcının gönderisi üzerine "uyarı işareti" koyularak ihtar  edileceği, ikinci uyarıda ise hesabın 12 saat süreyle kapatılacağı ifade edildi.
   
Yanlış içerikli paylaşımlarına devam eden hesapların 5 uyarıdan sonra  kalıcı olarak kapatılacağı bildirildi.
   
Bu uygulamayla kuralları ihlal eden kişilerin disipline edilmesinin  amaçlandığı vurgulandı.
   
Twitter daha önce de Kovid-19'un nasıl yayıldığı ve maskelerin etkili  olup olmadığına ilişkin yanlış bilgilerin paylaşılmasını durdurmuştu.

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Twitter koronavirüs aşı
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