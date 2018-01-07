TV8 yayın akışında bugün neler var? - 7 Ocak Pazar

06:00’da “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı komedi ve eğlence tufanı olan renkli program sizlerle olacak. Keyifli anlar vaat eden yayının hemen ardından 07:00’da “Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular” adlı yarışma ile karşılaşacaksınız. Birbirinden farklı soruların sorulduğu programı izlerken hem heyecanlı anlar yaşayabilecek hem de farklı sorular karşısında yarışma imkanı elde edeceksiniz.
08:45’de “5’er Beşer” adlı komedi ve eğlence dolu program karşınızda. 7’den 70’e herkesi güldürmeyi başaran renkli yayını kahvaltı saatlerinizde ailece seyredebilirsiniz. Saatler 11:30’u gösterdiğinde “Arda ile Omuz Omuza” adlı birbirinden enfes lezzetlerin hazırlandığı renkli yemek programı başlıyor. Zengin tarif içeriği ile tüm mutfak severleri ekranları karşısına çeken yeni bölümü, hafta sonu sabahınızda mutlaka izlemeyi unutmayın.
12:30’da “Magazin 8” adlı canlı eğlence programı ekranlarınızda. Magazin gündemine özgü tüm gelişmeleri ve olayları ayrıntılı şekilde hayranlarına sunan bu yayını yine ekranlarınız karşısından zevkle izleyebileceksiniz. 15:15’de “İnsanlar Alemi” adlı komedi dolu farklı bir program daha karşınıza çıkıyor. Eğlencenin ve renkli karelerin işlendiği bu bölüm yine hayranları kırıp geçireceğe benziyor. Saat 15:15’de TV8 ekranlarınız karşısında yerinizi alarak birbirinden keyifli anlara tanıklık edebilirsiniz.
20:00’da “O Ses Türkiye” adlı ses yarışması yayında yer alıyor. Güzel bir yarışma programı ile akşamınızı renklendirmek isterseniz mutlaka bu yarışma programına göz atın. 00:15’de “Boks Gecesi” adlı spor programı başlıyor. Ardından 02:00’da “Magazin 8” adlı renkli yayın ekranlara dahil oluyor. 04:00’da “Bilginiz Olsun” adlı programı seyredebileceksiniz. Hemen sonra 04:45’de “8x8”, 05:45’de ise “Arda ile Omuz Omuza” adlı iki programın tekrarı ekranlara gelecek.