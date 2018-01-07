TV8 yayın akışında bugün neler var? - 7 Ocak Pazar

7 Ocak Pazar gününe ait TV8 yayın akışı, sabah 06:00’da “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı eğlence ve komedi dolu renkli yayın ile güne merhaba diyecek. Hem çocukların hem de yetişkinlerin zevkle seyrettiği komedi dolu yayını, hafta sonu ailenizle birlikte izleyerek keyifli anların tadını çıkartabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “O Ses Türkiye” adlı birbirinden keyifli anlar sunan ses yarışması ile karşılaşacaksınız. Değerli yarışmacıların ve muhteşem jüri kadrosunun ekranlara geleceği yarışmayı seyrederken hem eğlenebilecek hem de TV keyfinizi ikiye katlayacaksınız. Kanala ait yayın akışı hakkında daha geniş bilgiler edinmek isterseniz haberimizi takip edebilirsiniz.

