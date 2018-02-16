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TV8 yayın akışında bugün neler var? - 16 Şubat Cuma

16 Şubat 2018 Cuma - 11:18 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 11:28

16 Şubat Cuma gününe ait olan TV8 yayın akışı, sabah 06:45’de “Günaydın Doktor” adlı sağlık programının yeni bölümü ekranlara gelecek. Sağlıklı yaşama özgü tüyoların anlatıldığı renkli yayını izlerken diyetten beslenmeye, spordan çeşitli hastalıklara kadar daha pek çok konuda bilgiler edinebileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Survivor 2018” adlı yeni sezon yarışmasının yeni bölümünü seyredebileceksiniz. Ada hayatını gözler önüne seren ve yarışmacıların renkli anlarını ortaya koyan programı tüm ailece seyrederek güzel bir akşam geçirebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizi takip etmeniz yeterli.


Sabahın ilk saatleri 06:45’de “Günaydın Doktor” adlı sabah programı ekranlara geçecek. Alanında uzman hekimlerin katılımı ile bilgi dolu anlar sunan yayından sağlıklı yaşama tüm özgü merak ettiklerinizi öğrenebileceksiniz. 08:00’da “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı renkli ve heyecan dolu komedi programı sizlerle olacak. Komik skeçlerle zenginleştirilen yayını, her sabah TV8 ekranlarınızdan seyredebilirsiniz.
 
 
08:45’de “Maşa ile Koca Ayı” adlı çizgi film ekranlara dahil olacak. Renkli çizgi filmi, çocuklarınızla birlikte izleyerek onlarla birlikte mutlu anlar yaşayabilirsiniz. Ardından 09:00’da “Gel Konuşalım” adlı magazin programı yayına geçecek. Magazin dünyasında yaşanan tüm olayları ve gelişmeleri detayları ile bu yayından öğrenebilirsiniz. Hakan Ural ve Seda Akgül ortaklığı ile sunulan programda, tüm magazinsel gelişmeler masaya yatırılıyor ve detaylı şekilde seyirciye aktarılıyor.
 
Saatler 10:45’e geldiğinde “Survivor Konuşalım” adlı program başlayacak. Ada hayatını gözler önüne seren programda, adada hangi kişiler arasında nelerin geçtiğini ve genel izlenimleri tek tek yorumlanarak ekranlara getirilecek. 13:00’da “Gerçeğin Peşinde” adlı canlı yayın programı sizlerle. Yaşanmış acıklı hikayeleri ve olayları ayrıntıları ile bu programdan inceleyebileceksiniz. Faili meçhul cinayetleri ve kayıplar, detaylı şekilde araştırılıyor ve muhabir ekibinin olay yeri araştırmaları ile çözüm yolları aranıyor. 
 
15:45’de “Yemekteyiz” adlı programın hafta finali gerçekleşecek. Önce güzel bir akşam yemeği yeniliyor ve ardından yarışmacıların puanlamaları sonucu haftanın kazanan şanslı yarışmacısı belirleniyor. 20:00’da “Survivor 2018” adlı yarışma programı sizlerle olacak. Ardından 23:15’de “Survivor Ekstra” adlı program ile yayın akışı devam ediyor. 01:15’de “Yemekteyiz” adlı programın tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Hemen ardından 03:30’da gündüz kuşağında ekranlara gelen “Gerçeğin Peşinde” adlı programın tekrarı başlıyor. 05:15’de ise “Gel Konuşalım” adlı magazin programı sizlerle olacak. 

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