TV8 yayın akışında bugün neler var? - 16 Şubat Cuma

16 Şubat Cuma gününe ait olan TV8 yayın akışı, sabah 06:45’de “Günaydın Doktor” adlı sağlık programının yeni bölümü ekranlara gelecek. Sağlıklı yaşama özgü tüyoların anlatıldığı renkli yayını izlerken diyetten beslenmeye, spordan çeşitli hastalıklara kadar daha pek çok konuda bilgiler edinebileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Survivor 2018” adlı yeni sezon yarışmasının yeni bölümünü seyredebileceksiniz. Ada hayatını gözler önüne seren ve yarışmacıların renkli anlarını ortaya koyan programı tüm ailece seyrederek güzel bir akşam geçirebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizi takip etmeniz yeterli.

