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TUSKON davasında karar verildi! Hapis cezası...

11 Haziran 2021 Cuma - 11:47 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 11:52

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasında, 6 sanık "terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


TUSKON davasında, 6 sanık "terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 
TRT Haber muhabiri de şu bilgileri paylaştı:
 
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava bugün itibariyle karara bağlandı ve 35 sanık hakkında verilen kararlar belli oldu.
 
9 kişiye örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım suçundan hapis cezaları verilirken 6 kişiye de silahlı terör örgütüne üyelikten 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 
86 sanıklı davaydı. Dosyaların ayrıldığını gördük. Son olarak da 3 kişinin dosyası ayrıldı. 35 sanık hakkında verilen kararlar belli oldu. 15 sanık beraat etti.
 
6 kişiye silahlı terör örgütüne üyelikten 6 yıl 3 ay hapis verildi. Zeynep Meral de bu isimlerden.
 
4 sanığın dosyası ayrıldı, firari oldukları için ayrı görülecek: Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz. Bunların dosyaları firari oldukları için ayrıldı.

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