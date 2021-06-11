TUSKON davasında karar verildi! Hapis cezası...

TUSKON davasında, 6 sanık "terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TRT Haber muhabiri de şu bilgileri paylaştı:

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava bugün itibariyle karara bağlandı ve 35 sanık hakkında verilen kararlar belli oldu.

9 kişiye örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım suçundan hapis cezaları verilirken 6 kişiye de silahlı terör örgütüne üyelikten 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

86 sanıklı davaydı. Dosyaların ayrıldığını gördük. Son olarak da 3 kişinin dosyası ayrıldı. 35 sanık hakkında verilen kararlar belli oldu. 15 sanık beraat etti.

6 kişiye silahlı terör örgütüne üyelikten 6 yıl 3 ay hapis verildi. Zeynep Meral de bu isimlerden.

4 sanığın dosyası ayrıldı, firari oldukları için ayrı görülecek: Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz. Bunların dosyaları firari oldukları için ayrıldı.