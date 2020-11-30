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Türksat, "Teknoloji Kaptanları Yarışması"nda 4 ödül kazandı

AA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 17:11 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 17:11

Türksat, BTHaber tarafından düzenlenen Teknoloji Kaptanları Yarışması'nda, 3 kategoride 4 ödül kazandı.


Türksat AŞ'den yapılan açıklamada, BTHaber tarafından organize edilen,  35 farklı firmadan 61 projenin yarıştığı, şirketlerin farklı iş süreçleri için  geliştirdikleri proje ve uygulamaların 6 farklı kategoride değerlendirildiği  "Teknoloji Kaptanları Yarışması"nın sonuçlarına ilişkin bilgi verildi.
 
Türksat'ın 3 farklı kategoride 4 ödül birden aldığı belirtilen  açıklamada, Türksat Kablo Bilgi Sistemleri Direktörlüğü tarafından geliştirilen  KAYS (Kablo Anket Yönetim Sistemi) Projesi'nin "Müşteri ile Etkileşim"  kategorisinde birincilik, MDS (Kablo Müşteri Deneyim Yönetim Sistemi) Projesi'nin  "Maliyet İyileştirme" kategorisinde ikincilik, pg_ddm ve MDS projelerinin  "Operasyonel Yetkinlik" kategorisinde  üçüncülük ödüllerine layık görüldüğü ifade  edildi.
 
Açıklamada, şirketin müşteri memnuniyetine gösterdiği öneme dikkati  çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Türksat olarak bundan sonra da müşteri memnuniyetinde sınır olmadığı  bilinciyle müşterilerimizi en iyi şekilde anlamak ve hizmet kalitemizi artırmak  üzere yenilikçi teknolojiler geliştirme hedefiyle sektördeki ve teknolojideki  gelişmelere paralel olarak ihtiyaç duyulan iş süreçlerinin teknolojiyle  buluşmasına yönelik çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz."
 

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