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Turkovac aşısıyla ilgili flaş gelişme! Ve başladı

AA |  27 Ağustos 2021 Cuma - 15:57 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 16:06

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesinde gönüllülere uygulanıyor.


Hastanede oluşturulan TURKOVAC Aşı Çalışma Merkezi'nde, 45 yaşındaki  Mustafa Altuntaş'a Türkiye'nin ilk yerli Kovid-19 aşısı yapıldı.
 
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, burada yaptığı açıklamada, yerli  aşının faz 1 ve faz 2 çalışmalarının üniversitelerinde tamamlandığını anımsattı.
 
Faz 3 çalışmalarının Sağlık Bakanlığının bünyesinde İstanbul ve  Ankara'da üç merkezde sürdüğünü aktaran Çalış, "Bu hafta Kayseri Şehir Hastanesi  ve Erciyes Üniversitemiz de çalışmalara dahil edildi. 5 merkezde faz 3  çalışmaları sürüyor. Faz 1 ve faz 2'si üniversitemizde tamamlanmış TURKOVAC  aşısının, faz 3 çalışmasında da yer almamız çok önemliydi. İnşallah bir an önce  faz 3 çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanır ve acil kullanımla, yaygın  kullanıma geçer." diye konuştu. Aşıya gönüllü ilgisinin yoğun olduğunu anlatan Çalış, aşının önceki  süreçlerine katılanlara teşekkür etti.
 
Faz 3 çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için uygun şartları  taşıyanları aşı merkezine davet eden Çalış, isteyenlerin e-nabız üzerinden  gönüllü olabileceğini belirtti.
 
Aşı uygulanan Mustafa Altuntaş ise ERÜ'ye teşekkür ederek, "Dört gözle  bu aşıya gönüllü olmayı bekliyordum. İnşallah hayırlı olur." dedi.

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